Nur, wenn’s zum Essen geht, setzten die Jungen und Mädchen den Schutz auf – zum Schutz der ehrenamtlichen Köchinnen der Caritas, die den Kindern diese Woche das Mittagessen spendieren. „Hätten wir nicht die Corona-Einschränkungen, würden die Kinder auch beim Essenkochen helfen. Aber es sind Ältere, die für uns kochen – und die wollen wir nicht gefährden“, sagt die Leiterin des Jugendcafés St. Ursula, Katharina Krowarsch, der für die Woche der Vormittagsbetreuung (von 8 bis 15 Uhr) drei ehrenamtliche Helfer zur Seite stehen. Es sind Marie Pankoke, Ilka Pankoke und Benedikt Rottler.

Die Vormittagsbetreuung ist beliebt. Eigentlich sollte sie in den Sommerferien angeboten werden. Da dies aber dieses Jahr nicht möglich war, wurde die Aktion in die Herbstferien verschoben.

Beginn ist jeden Morgen mit einem gemeinsamen Frühstück, das Katharina Krowarsch vorbereitet. Ab 9 Uhr gibt’s dann ein Programm, das der Jahreszeit entsprechend herbstlich ausfällt. Am Dienstag wurden Windlichter gefertigt und Drachen aus Salzteig verziert, am Mittwoch Kürbisse gestaltet. „Wir schnitzen nicht. Das ist für viele Kinder zu schwer und gefährlich, weil die Kürbisse doch recht hart sind. Also verzieren wir sie.“ So haben die Kürbisse ein Gesicht, mal auch Glitzer an den Augen, auf jeden Fall aber eine Feder auf dem Kopf. Auch andere Bastelangebote gibt es. So werden Spardosen mit Acrylfarben verziert, Laternen gefertigt. Am Donnerstag gibt es einen Filmnachmittag, am Freitag schließt eine Waldrallye das Programm ab.

Nächste Woche gibt es ein offenes Programm im Jugendcafé. Infos unter der Telefonnummer 05207/87696.