Montag- (19./20. Oktober) und Dienstagnacht (20./21. Oktober) wird in der A33-Anschlussstelle Schloß Holte-Stukenbrock die Ausfahrt in Fahrtrichtung Bielefeld gesperrt. Die Sperrungen sind jeweils in der Zeit von 19 Uhr bis 6 Uhr. Eine Umleitung wird eingerichtet. Gleichzeitig steht dem Verkehr auf der A33 nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Straßen NRW muss Fahrbahnschäden beseitigen und investiert 40.000 Euro aus Bundesmitteln. Rettungskräfte im Einsatz können passieren.