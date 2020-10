Mit Glas, Feuer und Stahl wird’s draußen gemütlich

„Während der Corona-Pandemie ist zu beobachten, dass die Leute mehr in ihren Garten investieren und sich dort stilvoll einrichten“, so Wortmeier und Neu. So haben beide Unternehmen gemeinsam Windschutz entwickelt, der als Pflanzkasten, Bank oder Aufbewahrungsbox dienen kann. Neuestes gemeinsames Projekt ist eine Feuerstele mit Glasaufsatz, die sich als stimmungsvolles Element im Biergarten eignet. Sie ist hüfthoch und wird mit einer Gasflasche bestückt. Die Flammen werden über Lavastein geleitet. Die Stele kann auch in einen Tisch eingearbeitet werden.

Auf den Kunden zugeschnitten

„Unser Erfolgsmodell ist, dass wir alles auf Kundenmaß arbeiten. So bekommt er, was er will und muss keine Kompromisse machen. Wir legen unsere Kompetenzen zusammen in der Fertigung und Produktentwicklung. Und wir haben den Online-Vertriebskanal“, sagen Wortmeier und Neu. Den Kunden sei es wichtig, mit Produkten aus der Region – in diesem Fall sogar aus einer Stadt – beliefert zu werden. „Man kennt sich und weiß, dass man hochwertige Qualität bekommt.“

Niroblech hat bereits mit dem Gastronomiebereich zusammen eine hochwertige Hygienestation entwickelt, da die Unternehmer davon ausgehen, dass das Thema Corona uns noch länger begleiten wird und die Menschen sensibilisiert.

Infos zu den Glas-Edelstahl-Kombinationen gibt’s online.