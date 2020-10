Ulrich Suermann schmückt sein Abbild

Pollhans-Bürgermeister geschmückt 1/6 Foto: Uschi Mickley

Foto: Uschi Mickley

Foto: Uschi Mickley

Foto: Uschi Mickley

Foto: Uschi Mickley

Foto: Uschi Mickley

Die Gruppe hat sich etwas Besonderes einfallen lassen und eine kleine Eröffnungszeremonie abgehalten, um ihre Verbundenheit mit dem Brauchtum zu demonstrieren. Die Idee dazu hatte Ferdi Müller, der zweite Vereinsvorsitzende. „Wir haben die Ehre, dass heute ein echtes Original gekommen ist.“ Mit diesen Worten wird der ehemalige Pollhans-Bürgermeister von Wolfgang Gerbig, dem Vorsitzenden der Ortsgemeinschaft, empfangen. Die 15-köpfige Runde hat sich am Tisch der Alltagsmenschen versammelt, als bunte Helium-Ballons am Stock der Figur festgebunden werden. Dann wird feierlich das Pollhans-Banner gehisst.

Prominenz über den Rummel geleitet

Ein Bild, das Erinnerungen an den traditionellen Pollhans-Rundgang weckt, an dessen Spitze Ulrich Suermann einst viele Jahre lang die Prominenz über den Rummel geleitet hatte. Augenscheinlich tröstet die Zeremonie ein wenig über die Wehmut hinweg. Wenig später richtet Ulrich Suermann einige Worte an die Anwesenden. „Der Pollhansmarkt fällt aus. Das hat es in der über 350-jährigen Historie noch nicht gegeben. Doch ich bin sehr angetan von dem, was hier vorbereitet worden ist“, betont er und blickt dabei in fröhliche Gesichter. Seit 1964 hat Ulrich Suermann das inoffizielle Amt des Pollhans-Bürgermeisters über 20 Jahre ausgeübt. Vordergründig gehörte es zu seinen Aufgaben, den Kontakt zwischen Schaustellern und Behörden sowie Nachbargemeinden zu pflegen. Viel Applaus bekommt der Senior, als er einige Verse vorträgt, die er in Reime gefasst hat.

„Pollhans ist ein Kind der Stadt, an dem ein jeder Freude hat. Doch im Jahre 20 gibt es mit Gewalt, ein klares Zeichen namens ‚Halt‘. Drum heute keinen festlich Gang, aber dafür den Pollhänser-Trank. Das, was erlebt wir dieses Jahr, so unser Wunsch, das es nur einmal war. Corona wahrlich großer Schreck, auch überwindbar und hoffentlich bald weg. Wenn Sorgfalt gilt, helfen vielleicht noch Geister, sagt der alte Pollhans-Bürgermeister.“