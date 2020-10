„Pollhans? Noch nie gesehen“

Über zwölf fernbedienbare Zündmodule wurde am Sonntagabend um Punkt 21 Uhr das zehn Minuten und 39 Sekunden dauernde Feuerwerk über der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock in den Himmel gejagt. Es war der einzige Programmpunkt des ansonsten abgesagten Pollhans-Festes.

Effekte zur Filmmusik von „Fluch der Karibik“

Das musiksynchrone Feuerwerk, bei dem die Effekte auf die Filmmusik von „Fluch der Karibik“ sowie zwei Klassikstücke abgestimmt sind, wurde wie zu Pollhans gewohnt mit zwei Böllerschüssen eröffnet. Eine Tontechnikfirma, die von der Stadt gebucht worden war, hatte Boxen auf dem Pollhansplatz platziert. Die Musikauswahl war Frank Kloster im Vorfeld durch Ordnungsamt-Mitarbeiterin Emine Bikliq zur Verfügung gestellt worden, daraufhin erfolgte die Zusammenstellung des Feuerwerks.

Auch auf Sylt oder in München im Einsatz

So ganz genau weiß Frank Kloster nicht, wie die Stadt vor drei Jahren erstmals auf die westfälischen Feuerwerker aus dem Ruhrgebiet aufmerksam geworden ist. „Ich meine, dass unsere Teilnahme am Feuerzauber in Paderborn den Ausschlag gegeben hat. Dort sind wir gesehen worden und durch Mund-zu-Mund-Propaganda wurde dann wohl übermittelt, dass wir ganz gute Sachen machen“, sagt Kloster. Etwa 160 Aufträge nimmt die seit 1993 bestehende Firma pro Jahr an und ist bundesweit unterwegs. „Wir haben auch schon auf Sylt oder in München Kanonenkugeln in den Himmel gejagt“, so Frank Kloster, der mehr oder weniger zufällig zu seinem Job gekommen ist.

Vom Versicherungskaufmann zum Pyrotechniker

„Es war ein schleichender Prozess“, sagt der gelernte Versicherungskaufmann, der schon lange mit René Osterhage befreundet ist und anfangs bei Filmaufnahmen mithalf: „Ich hatte als einziger eine Videokamera.“ Von der Aushilfe ging es über einen Minijob in die Vollzeit. Nachdem Frank Kloster als Feuerwerker bereits bei einigen Aufträgen mitgewirkt hatte, meldete er sich bei einem einwöchigen Lehrgang an und darf sich seit erfolgreich absolvierter Prüfung (Theorie und Praxis) staatlich geprüfte Pyrotechniker nennen.

„ Ich sehe meist nur den Abbrennplatz und bekomme von der Kirmes nichts mit. Ich sehe meist nur den Abbrennplatz und bekomme von der Kirmes nichts mit. “ Frank Kloster

Eines bleibt Frank Kloster in den meisten Fällen allerdings verwehrt: der Besuch eines Volksfestes. „Ich sehe meist nur den Abbrennplatz und bekomme von der Kirmes nichts mit. Manchmal reicht die Zeit immerhin noch aus, um sich einen heißen Backfisch im Brötchen zu holen“, so der 48-Jährige, der zugeben muss: „Pollhans habe ich noch nie gesehen.“ Bevor es am Sonntagabend ernst wird, wünscht sich das westfälische Feuerwerker-Team „Gut Schuss“. Meistens geht auch alles glatt. Und wenn ein Effekt doch mal ausbleibt, „fällt das dem Publikum gar nicht auf.“