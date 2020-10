Wandern zwischen Senne und Moor

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Eintauchen in die Natur, schöne Landschaften genießen und allmählich in den Entspannungsmodus kommen: Ein Wanderurlaub ist der ideale Ausgleich zum oft stressigen Alltag. Wer dabei naturbelassene Wege entlang von Bächen, durch Moore und Wälder sucht, seltene Pflanzenarten und Tiere, aber auch alte Bauwerke entdecken möchte, ist in Schloß Holte-Stukenbrock richtig. In der traumhaften Wald- und Heidelandschaft der Senne rund um die Stadt warten auf Aktivurlauber erlebnisreiche Touren.

Von Westfalen-Blatt