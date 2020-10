„Es geht ums Überleben“

Viele von ihnen wurden quasi in die Branche hineingeboren, doch die Corona-Krise hat ihnen förmlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Umgeben von gähnender Leere steht Anton Sertic, Sprecher der Schausteller, nur wenige Meter von dem Platz entfernt, wo sich sonst sein legendäres Kettenkarussell dreht. Seit mehr als 40 Jahren kommt der 76-Jährige mit seinem Fahrgeschäft alljährlich auf die Wiese. „Für uns geht es ums Überleben“ bekräftigt der Schausteller aus Bad Sassendorf. Er fordert, dass Volksfeste wieder stattfinden dürfen.

„Dass Pollhans ausgefallen ist, bedeutet, dass wir unsere Reserven aufbrauchen müssen. Der Zusammenhalt ist jetzt besonders wichtig.“ Kirmes-Verbote haben seiner Ansicht nach mit dem Grundsatz der Gleichberechtigung nichts zu tun. „In Fußgängerzonen laufen genauso viele Menschen wie auf einem Kirmes-Platz.“ Davon abgesehen sei Schloß Holte-Stukenbrock eine ausgesprochen schausteller-freundliche Gemeinde.

Erichlandwehr verspricht Unterstützung

Auch Bürgermeister Hubert Erichlandwehr war zu der Kundgebung gekommen. Das Stadtoberhaupt zeigt sich solidarisch mit den Schaustellern und dankt ihnen für das Kommen. Die Zusammenkunft bezeichnet er als gutes Zeichen des Zusammenhalts. „Haltet bitte durch. Im Rahmen unserer Möglichkeiten werden wir euch unterstützen. Wir hoffen, dass Pollhans im kommenden Jahre wieder stattfinden kann“, appelliert er an die Anwesenden. „Es muss an einer Lösung gearbeitet werden“, bekräftigt der Bürgermeister und bekommt anerkennenden Applaus. Mit einem Pollhänser-Schnaps wird dann die Wartezeit auf das Feuerwerk verkürzt. Auch André Schulze aus Schloß Holte-Stukenbrock hat seine Wurzeln bereits in fünfter Generation auf dem Pollhans-Markt. Vier Familienmitglieder sind noch mit dabei und drei Generationen davor haben die Besucher ebenfalls schon mit Süßwaren versorgt. „Die Überbrückungsgelder ersetzen keinesfalls die Einnahmen“, sagt der 29-Jährige.