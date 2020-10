Neuer Pächter im „Gut Welschof“

Zum Restaurant Gut Welschof ist er über die Anfrage seines Getränkelieferanten gekommen. Der bisherige Pächter will aus privaten Gründen das Restaurant abgeben. „Ralf Eigenrauch hat sich bei mir gemeldet. Mit ihm verbindet mich auf Anhieb eine Sympathie wie vor zehn Jahren mit Georg Hemkendreis, dem damaligen Leiter des Segelflugplatzes“, sagt Brojerdi. Ralf Eigenrauch, Handlungsbevollmächtigter der Senne Golf Gut Welschof Betriebs GmbH & Co. KG, bestätigt das. „Ali-Reza Brojerdi hat eine ansteckend positive Ausstrahlung.“ So hat er mit ihm den Vertrag geschlossen, ohne sich vorher mal das „Check In“ angeschaut zu haben.

„Check In“ eine Institution

Ali-Reza Brojerdi hat nach dem ersten schwierigen Jahr im „Check In“, das bis dahin ein reines Saisongeschäft war, eine Institution geschaffen. Mit guter Küche von klassisch Deutsch bis Mediterran und Live-Musik spricht er nicht nur Segelflieger und ihre Freunde an, sondern auch Ausflügler. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Beweidungsprojekt des Naturparks mit seinen Wanderwegen wie der Ochsentour, die Sandgrube Hassler und der Tönsberg mit Teilen des Hermannsweges.

Auch Nicht-Golfer herzllich willkommen

Ob Segelflieger oder Golfer: Auch das Restaurant Gut Welschof will Brojerdi zu einem Haus entwickeln, in dem sich alle wohlfühlen. „Der Blick in die Natur ist einzigartig“, schwärmt er. Und da auch jetzt schon Hochzeitspaare die Brücke und den Hof im parkähnlichen Gelände mit einem charmanten Ambiente als Location für Hochzeitsfotos nutzen, könnte das Restaurant sich vermehrt für Gesellschaften wie Hochzeiten, Geburtstage, Weihnachtsfeiern und Firmenevents anbieten. „Außerdem gibt es viele Spaziergänger und Radfahrer, die im Sommer auch die Terrasse schätzen. Sie sind immer willkommen. Auch die Golfer finden es gut, wenn Nicht-Golfer das Restaurant entdecken“, sagt Ralf Eigenrauch.

Keine Renovierung nötig

Da das Restaurant vor vier Jahren umfassend renoviert worden sei, müsse es ab Januar nur kleine Anpassungen im Thekenbereich geben, so Ali-Reza Brojerdi. Der sucht jetzt Köche in Voll- oder Teilzeit. Interessenten melden sich unter der Telefonnummer 0170/2746968 oder im „Check In“.