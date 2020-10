Online-Malwettbewerb wird prämiert

Daher wird der Weltspartag nicht wie gewohnt am Freitag, 30. Oktober, in den Geschäftsstellen gefeiert und es wird auf Aktionen und Präsente verzichtet. Die Kinder können also noch ein wenig weiter sparen. Sollte die Spardose doch voll sein, kann das Geld an jedem Tag im Jahr eingezahlt werden.

Malwettbewerb läuft bis 6. November

Das heißt aber nicht, dass der Weltspartag ausfällt. Die Kreissparkasse hat für ihre jungen Kunden zwischen fünf und zehn Jahren einen Online-Weltspartags-Malwettbewerb organisiert. Die entsprechenden Bilder können noch bis zum Freitag, 6. November, eingereicht werden.

Die komplette Abwicklung läuft über das Online-Portal knax.de/kskwd. Alle Informationen zu dem Wettbewerb gibt es im Bereich KNAX-Klub. Dort können auch die gemalten Bilder hochgeladen werden. Natürlich gibt es beim Weltspartags-Malwettbewerb tolle Preise zu gewinnen. Außerdem werden alle Bilder im Nachgang auf knax.de in der Bildergalerie veröffentlicht.