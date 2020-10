Garten-Projekt in der Wohneinrichtung am Landerbach

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Mit vereinten Kräften haben die Klienten und Mitarbeiter des Wohnangebots für Menschen mit Behinderung am Landerbach in Schloß Holte-Stukenbrock den gemeinsamen Garten auf Vordermann gebracht. Neben zahlreichen bunt bepflanzten Blumenbeeten gibt es jetzt auch ein rollstuhlgerechtes Hochbeet, in dem gesunde Zutaten für leckere Mahlzeiten wachsen.