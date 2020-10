Eltern benötigen Termine

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Zum 1. August 2021 werden alle Kinder schulpflichtig, die in der Zeit zwischen dem 1. Oktober 2014 und dem 30. September 2015 geboren sind. Im November 2020 werden die Anmeldungen der zukünftigen Schulanfänger an den Grundschulen entgegen genommen. Dafür werden Anmeldetermine vergeben. Diese Termine müssen von den Erziehungsberechtigten telefonisch bei den Grundschulsekretariaten am 26., 27. und 28. Oktober in der Zeit von 8 bis 12 Uhr erfragt werden. Alle Erziehungsberechtigten sind zur Anmeldung der Kinder verpflichtet.

Von Westfalen-Blatt