Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Unsicherheit ist auch bei Eltern in Schloß Holte-Stukenbrock groß: Wie sollen unsere Kinder nach den Herbstferien in Zeiten steigender Infektionszahlen vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus geschützt werden? Die Stadt beruhigt: Es gibt, anders als in manch anderen Städten, in unseren Schulen keine Unterrichtsräume mit einer Belüftungsproblematik.

Von Westfalen-Blatt