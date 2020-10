Kontaktloser Paketempfang

Neue DHL-Packstation am Penny-Markt an der Sender Straße 8 hat 126 Fächer

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). DHL knüpft das Packstationsnetz jetzt noch dichter und hat eine neue Packstation an der Sender Straße 8 beim Penny-Markt in Schloß Holte-Stukenbrock in Betrieb genommen. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 126 Fächer und erweitert somit die Möglichkeiten der Kunden des kontaktlosen Paketempfangs.