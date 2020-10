133 Jahre Erfahrung werden fehlen

Manfred Herzog (SPD) war seit dem 6. Juni 2018 Ratsmitglied als Nachrücker für Heinz-Wilhelm Tzschentke. „Ein ruhiger Ratsherr, der im Ordnungsausschuss Blick für Straßenverkehrsangelegenheiten hatte, mit offenen Augen durch die Stadt ging und mögliche Missstände hinterfragte.“

Bodo Sachse (SPD) war seit dem 11. Juli 2016 Ratsmitglied. „Ebenfalls ein ruhiger, sachlicher Vertreter, der für die Sache gekämpft hat und nah am Bürger war. Soziale Themen waren seine Themen.“

Harald Laabs (CSB) war seit dem 1. Juni 2014 Ratsherr. „Ein Spezialist in Bausachen. Im Stadtentwicklungsausschuss hat er seinen Sachverstand eingebracht, eigene Idee und Berechnungen angestellt, um das Beste für Stadt und ihre Menschen zu erreichen. Durchaus streitbar für die Sache und seine Thesen, war aber auch zu überzeugen.“

Bruno Reinke (Bündnis 90/Die Grünen) war zuletzt seit Januar 2015 Ratsmitglied, insgesamt elf Jahre im Rat. „Argumentativ sehr stark. Schnell auch in Rage vor Einsatz und Leidenschaft, wenn man seine Thesen und Argumente nicht teilte. Aber immer der Sache wegen, was man schnell im Nachgespräch einer Sitzung herausbekam.“

Aloys Hasken (SPD) war seit dem 13. September 2005 Ratsmitglied. „Überzeugter Sozialdemokrat mit Herz für die schwächeren Menschen in der Gesellschaft. Brachte die Dinge mit kurzen knackigen Wortbeiträgen auf den Punkt.“

Martin Wildemann (CSB) war seit dem 1. Oktober 2004 Ratsmitglied. „Er ließ sich nicht von seinen Vorstellungen und Fragen – auch unbequeme – abbringen, auch nicht durch Reaktionen anderer Ratsmitglieder. Martin hat ein gutes Judiz und Gespür dafür, wo etwas falsch sein könnte. Einsatz der Sache wegen, oftmals daher vielleicht auch missverstanden, aber konsequent im Handeln. Was Martin nicht bis zu Ende durchdrungen hat, hat er auch nicht mit ja oder nein bewertet, sondern sich enthalten.“

Marion Herzog (SPD) war seit dem 1. Oktober Ratsmitglied. (16 Jahre). „Gespür für soziale Fragen. Mit Herzblut bei der Sache, vor allem bei Themen für die Familie. Sie hat Themen, die anderswo erfolgreich sind, aufgegriffen und für SHS durchdacht. Marion hat über die AWO auch die Schwächeren in der Bevölkerung unterstützt.“

Bruno Schmidt (SPD) war seit dem 11. Januar 1993 Ratsmitglied. „Er hat ein soziales Herz für die Arbeitnehmer und setzt sich für die Menschen in der Stadt ein. Bruno hat das Ohr am Bürger, insbesondere was Fragen des Straßenbaus anbelangt. Ruhig, aber sehr konkret und klar in Formulierungen und Argumenten.“

Hans Schäfer (CDU) war seit dem 18. Oktober 1984 Ratsmitglied – also 36 Jahre. Seit 1999 erster stellvertretender Bürgermeister. Seine erste Ratssitzung war bei Dresselhaus-Brockmann im Saal, da das Rathaus noch nicht fertig war. „Hans wurde aufgrund seiner rhetorischen Fähigkeiten in nahezu allen Ausschüssen eingesetzt. Durchaus kein leiser Ratsherr. Er konnte mit Zwischenrufen auch schon einmal provozieren. Viele haben ihm ihre Alltagsfreuden, aber auch ihre Probleme anvertraut. Hans war daher immer gut informiert, wo den Schloß Holte-Stukenbrockern der Schuh drückt.“

Sitzungs-Splitter

• Eine Anfrage von Britta Rusch sorgte auf der Sitzung des Stadtrates für ratlose Gesichter. Ihrer CSB-Fraktion war vom Einwohnermeldeamt eine Rechnung in Höhe von 90 Euro ins Haus geflattert. Auskünfte seien generell gebührenpflichtig, entgegnete Hubert Erichlandwehr. Aber gilt das auch für Auskünfte, die Fraktionen für ihre Parteiarbeit benötigen? Diese Frage konnte nicht beantwortet werden, der Bürgermeister will sich der Sache nun persönlich annehmen und die entsprechenden Paragrafen wälzen. Martin Wildemann (CSB) sieht sogar die Grundwerte der Demokratie erschüttert, sollte die CSB auf den Kosten sitzenbleiben.

• Eine Anfrage von Matthias Altemeier (Bündnis 90) bezog sich auf das geplante Baugebiet an der Sender Straße . Wie von dieser Zeitung berichtet, erfolgt die Zuwegung derzeit über den Maikäferweg. Das gilt allerdings nur für die Bedienung der Baustelle des vorab gebauten Kindergartens, erklärte Hubert Erichlandwehr. Die Zufahrt zum Baugebiet werde wie geplant von der Sender Straße aus erfolgen. Die schriftliche Bestätigung dafür liege von Straßen.NRW vor. „Alles andere wird erst genehmigt, wenn die Zufahrt vorhanden ist“, teilte der Bürgermeister mit. Eine Übergangszufahrt von der Sender Straße zum Kiga-Neubau wurde indes von Straßen.NRW abgelehnt.

• Der Beigeordnete Olaf Junker teilte mit, dass aus dem Sofortausstattungsprogramm des Landes 417 iPads eingetroffen sind und in etwa 14 Tagen an die Schulen ausgeliefert werden. Diese übernehmen die Verteilung, zunächst sollen sozial schwächere Schüler versorgt werden. Um wie geplant alle Schüler mit digitalen Endgeräten ausstatten zu können, müssen 2300 weitere iPads angeschafft werden. Die Bestellung der mobilen Endgeräte für Lehrer soll in etwa vier Wochen eintreffen.

• Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock wird von einer Bewerbung als Fairtrade-Stadt absehen. Ein entsprechender Antrag des Bündnis 90/Die Grünen wurde bei sechs Gegenstimmen abgelehnt. Der Rat folgte damit der Entscheidung im Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschusses vom 5. Oktober. Dennoch soll eine Steuerungsgruppe nach Kriterien des Vereins TransFair zur Zertifizierung als Fairtrade-Stadt gebildet werden, wenngleich Thorsten Baumgart (FDP) und Martin Wildemann (CSB) deren Sinn in Frage stellten. Der Antrag des Bündnis 90/Die Grünen wurde bei fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung angenommen.