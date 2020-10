Aufbruchstimmung bei der SPD

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). „Ich lasse euch dann mal alleine.“ Mit diesen Worten verlässt Marion Herzog am Mittwochabend gegen 19.20 endgültig die politische Bühne. Doch nicht nur die bisherige Vorsitzende der SPD-Fraktion, die bereits im Juli ihren Rücktritt erklärt hatte , dann aufgrund einer Erkrankung ihres Stellvertreters Metin Eser allerdings noch einmal in die Bresche gesprungen war, sorgt mit ihrem freiwilligen Rückzug für einen radikalen Neuanfang. Wie berichtet wurden auf der letzten Ratssitzung der zurückliegenden Legislaturperiode am Dienstag neben Herzog mit Bruno Schmidt, Aloys Hasken, Bodo Sachse und Manfred Herzog noch vier weitere Vertreter der älteren Garde in den politischen Ruhestand geschickt.

Von Dirk Heidemann