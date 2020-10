Positiv denken bringt Erfolg

Während des gemeinsamen Trainingstages wurden nicht nur der Kreislauf und Körper in Schwung gebracht, sondern Kugeln gestoßen. Hierbei komme es nicht nur auf Technik und Training an, sondern auf die Einstellung. Positiv bleiben – auch in Krisenzeiten, das sei die Herausforderung. Wenn einem die Freiheit genommen wird – und das war für Sebastian Dietz körperlich existenziell – ist innere Stärke und Partnerschaft von großer Wichtigkeit. Beim Training gab es Spaß, wie den Weitwurf von Froli-Unterlegkeilen. Eindeutiger Weltmeister im ersten „offiziellen Keile-Weitwurf“ wurde Mitarbeiter Maik Wünsche.

Anfang Oktober hat Sebastian Dietz mit einem Vortrag Einblicke in sein Leben gegeben. Das ist von großen Erfolgen als auch von tiefen Einschlägen und dauerhaften körperlichen Einschränkungen geprägt.

Der Vortrag war eigentlich ein engagierter Austausch aller über das, was möglich ist – auch mit Handicap. Der sympathische Leistungssportler hat mit seiner offenen Art begeistert und aufgezeigt, dass Gesundheit und Erfolg Lebenseinstellungen sind ist.

Das nächste Projekt ist bereits in Planung: Sebastian Dietz will einen Tag in der Fertigung verbringen, an dem er sich sein individuelles Bett bauen wird.