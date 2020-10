Der Tod hat einen Namen

Schloss Holte-Stukenbrock -

In Sprachkursen, in denen Ausländer Deutsch lernen, werden die deutschen Gebräuche und Sitten erklärt. Umgekehrt ist es genauso. In der Spanischstunde der Volkshochschule am Freitag hat Kursleiterin Mónica López de Pogatzki erläutert, dass der Tod in Mexiko eine Frau ist und „La Catrina“ heißt, und Allerheiligen nicht in Trauer, sondern als fröhliches Fest gefeiert wird.