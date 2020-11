Oh Schreck: Das ist ja zum Fürchten

Schloß Holte-Stukenbrock -

Es ist dunkel. Nur wenige Kerzen in grausigen Kürbis-Fratzen beleuchten den Eingang zum Jugendcafé St. Ursula. Das hat sich in ein Gruselhaus verwandelt. Immer wieder steuern Jugendliche oder Familien mit Kindern das Haus an. Während die Familie mit den zwei Jungs gar nicht genug davon bekommt, will die Sechsjährige da lieber nicht hinein. Auch nicht mit Mama. Und das, obwohl sie selbst als kleine Hexe verkleidet ist.