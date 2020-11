Und das aus gutem Grund. Seit der Aufstellung des Ensembles Ende Juni ist aus dem Hemd des Sender Alltagsmenschen in strahlendem Rosa eher ein verwaschenes Pastellrosa geworden. Am Mittwochnachmittag wurde daher der Alltagsmensch vom Team der Künstlerin Christel Lechner abgeholt. In ihrer Werkstatt erhält das ausgeblichene Oberteil der Figur nun einen frischen Rosa-Anstrich.

Voraussichtlich am Montag, 9. November, kann der Sender Alltagsmensch bereits wieder am Tisch Platz nehmen.