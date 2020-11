Das Fenster zeigt „Jesu Einzug nach Jerusalem“ und ist das drittletzte der Lebensgeschichte Jesu. Es folgen „Das letzte Abendmahl“ und die Kreuzigung. Der reguläre Konfirmandenjahrgang 2021 hat den Entwurf ebenfalls auf Borkum gefertigt. Unter strengen Hygieneregeln war die Evangelische Kirchengemeinde auf die Insel gefahren.

Zu sehen ist Jesus, wie er auf einem Esel in Jerusalem eintrifft. Die Menschen schwenken Palmzweige, der Ölberg ist im Hintergrund durch das goldene Tor zu sehen. Aber nicht jeder jubelte: im oberen Teil rechts ist der Pharisäer zu sehen, dunkel gekleidet. „Wir haben uns mit dem Bibeltext beschäftigt. In Gruppen haben wir das Bild entwickelt“, berichtet Konfirmandin Sina Wollny. Die Schloß Holte-Stukenbrocker Glaskünstlerin Cristina Zanotti hat alle Fensterbilder bearbeitet, damit die Proportionen stimmen. Das Original der Konfirmanden ist im Eingangsbereich der Kirche als Foto zu sehen. Das Fenster ist am Freitag eingesetzt worden. Die Schrift im oberen Teil: Hosianna, gelobt sei, der da kommt.

Die von Konfirmanden gestalteten Fenster erregen immer viel Aufmerksamkeit. „Theologen der Landeskirche treffen sich öfters hier. Einer ist extra noch mal wiedergekommen, um seiner Frau die Bilder zu zeigen“, sagt Pfarrer Reinhard E. Bogdan.