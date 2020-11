Das ist das Ergebnis der Reihen-Testung, die am vergangenen Mittwoch in der Turnhalle vorgenommen worden war. Schulleiterin Daniela Hartmann teilt mit, dass alle Schüler (bis auf den positiv Getesteten) am Mittwoch wieder in die Schule dürfen. Eigentlich sollten die 29 Schüler der Klasse vergangenen Montag ins Praktikum gehen. Ihr einwöchiges Praktikum können die meisten jetzt am Mittwoch beginnen, so die Zusage der Betriebe.