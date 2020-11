„Wir sehen 2021 als Jahr, in dem wir viele geplante Veranstaltungen rund um das Stadtjubiläum nachholen werden. Insofern halten wir auch eine Verlängerung von Pollhans aus diesem Grund weiterhin für angemessen.“ Allerdings sei die Lage eine neue: Eine Erweiterung um den Freitag in 2021 und somit eine Verlängerung sei ein positives Signal. „Es wird eine Zeit nach Corona geben oder mindestens eine Zeit, in der trotz Corona eine gewisse Normalität wieder möglich sein wird. Der Antrag erfolgt zu diesem Zeitpunkt, da die Vorbereitungen auf das Pollhansfest jeweils im Herbst des Vorjahres starten.“

Gleichzeitig könnte diese Maßnahme ein Baustein sein, den Marktbeschickern, Schaustellern und Gastronomen einen Teil der entgangenen Umsätze auszugleichen.