Ein ruhiges Helau zum Beginn der fünften Jahreszeit

Der Sturm aufs Rathaus zur Weiberfastnacht bleibt aus, der Bürgermeister darf den Rathausschlüssel behalten. Dennoch möchten die Weiber einen Gruß senden und tun dies über das WESTFALEN-BLATT.

Stiller Karnevalsauftakt in Stukenbrock 1/23 Sessionsauftakt Weiberfastnacht Foto: WB

Der Verein Weiberfastnacht Stukenbrock hat alle Mitglieder gebeten, Selfies zu schicken, die alle Leser in der Fotostrecke im Internet auf www.westfalen-blatt.de (Kreis Gütersloh) finden können. Das Dreigestirn will die Arbeit nur kommissarisch machen in dieser Corona-Session, in der auf Schunkeln und enge Kontakte verzichtet wird. In der Zwischenzeit wollen die Frauen die „Mama der Weiberfastnacht“, eine Figur aus Pappmaché, restaurieren. Denn: Hauptsache ist, die Mama ist gesund... Wer in die Fußstapfen des Dreigestirns treten möchte oder gucken will, was karnevalistisch läuft, wird im Internet fündig: www.weiberkarnevalstukenbrock.de.