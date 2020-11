25-faches Helau erst am 20.2.2022

Der Stukenbrocker Karnevalsverein hatte sich früh entschlossen, einen Umzug nicht zu feiern, wenn nicht Eltern und Großeltern dabei sein können. „Wir wollen, dass die Kinder im Umzug ihre Freude haben und ihre Eltern mitgehen und die Großeltern stolz am Straßenrand stehen. Die Gesundheit geht aber deutlich vor.“ Das Team sei allerdings hoch motiviert und wolle den Kindern 2022 einen unvergesslichen Tag gestalten.

Karneval mal anders: Der Stukenbrocker Karnevalsverein mit (von links) Julia Kruse, Simon Oekenpöhler und Jennifer Patrzek grüßt zum Sessionsstart. Foto: Monika Schönfeld

Im Februar 2021 aber sollten sich die Familien Zeit füreinander nehmen und mit den Kindern zu Hause Karneval feiern. „Wie wäre es mit einer Polonaise durch Wohnzimmer, Kinderzimmer und Flur?“ Der Stukenbrocker Karnevalsverein möchte dazu anregen, fantasievolle Kostüme zu tragen, ein Bild vom Kind, der Gruppe oder der Familie zu machen, auch gern mit Hund und Katze, und das Bild auf die Internetseite des Stukenbrocker Karnevalsvereins hochzuladen. „Wir werden die passende Software installieren, so dass es ganz einfach wird“, sagt Simon Oekenpöhler. Sichtbar solle der Spaß sein, den die Familien haben. Von Ende Januar bis Aschermittwoch können die Bilder abgeliefert werden, anschließen soll sich ein Voting der Besucher der Homepage. „Es geht um den Gedanken, die Familienzeit zu genießen. Denn motivierte Väter und Mütter können eine Menge auf die Beine stellen.“

Der Vorstand ist bereits zwei Jahre im Amt, geht jetzt aber erst mal in die Verlängerung, weil eine Jahreshauptversammlung zurzeit auch nicht möglich ist. „Wir denken an eine Versammlung vielleicht im Sommer in einem Biergarten“, sagt Jennifer Patrzek.

„Unser Kinderprinzenpaar wird das sein, das am längsten in der Geschichte des Vereins amtiert haben wird: Phil Hegemann und Charlotte Barth, beide zehn Jahre alt, werden die Insignien ihres Amtes erst in einem Jahr an ihre Nachfolger geben.“