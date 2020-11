Simon Oekenpöhler, Chef von Immobilien Oekenpöhler dachte, es wäre schön, wenn die Kinder einen Ausgleich bekommen. „Ich wollte den Kindern je einen Stutenkerl schenken.“ Aber nicht nur dem Kindergarten an der Ottenheide, auch der Laubhütte, in die sein Patenkind geht. Und warum nicht auch allen anderen der 17 Kindergärten, fragte er sich selbst.

Darf er das überhaupt? Wollen die Kindergärten das? Er darf, sagt das Ordnungsamt, die Kindergärten waren begeistert. „Alle Kindergärten haben ihr eigenes kleines Martinsfest gemacht. Ich habe dann bei Rita Wölke nachgefragt – und die war sofort dabei. Die Kosten tragen zur Hälfte Rita Wölke und zur Hälfte ich“, sagt Simon Oekenpöhler.

Die Bäckerei Wölke ist seit Jahren großzügig, wenn es darum geht, Kinder zu beschenken. Und Simon Oekenpöhler ist als Vorsitzender des Stukenbrocker Karnevalsvereins Kinderfreund.

„Die Kinder haben mir Dankesbilder geschickt. Die hänge ich in Stukenbrock und in Schloß Holte in die Schaufenster der Cafés und der Bäckerei“, sagt Rita Wölke. Sie hat Tüten dazu gelegt, denn die Kindergärten wollten die Stutenkerle selbst verpacken, manche haben noch eine Mandarine und ein paar Nüsse dazu gelegt. „Die Kunden, die die Waschkörbe voller Stutenkerle gesehen haben, haben beim Tragen geholfen.“

Rita Wölke sagt, Kinder seien die Kunden von morgen. „Sie sind unkompliziert und ehrlich. Das finde ich klasse.“ Seit Jahren spendet sie deshalb auch für „Brot für die Welt.“