„Viele Schüler nicht nur im Kreis Gütersloh können diesen Beschluss nicht nachvollziehen, auch ich nicht. Angesichts der steigenden Zahlen sollte man eigentlich statt Risiko auf Nummer sicher gehen. Außerhalb der Schule gibt es ja konkrete Beschlüsse mit Kontaktbeschränkungen“, so Daniel Ackermann. In der Schule gelte: Maske tragen, wenn möglich Abstand halten und lüften, das seien die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz und der Ministerin Yvonne Gebauer. „Meiner Meinung nach reicht das noch lange nicht aus, damit wir sicheren Unterricht gewährleisten – gerade jetzt, wo die Zahlen krass steigen. Gerade jetzt brauchen wir Vorsicht und Umsicht, auch an Schulen. Schulen sollen während des Lockdowns keine Superspreader werden.“ Daniel Ackermann sagt, er könne nachvollziehen, dass man soviel Präsenzunterricht wie nur möglich möchte. „Klar, die Digitalisierung geht kaum voran, weil die Kommunen die Kapazitäten dazu nicht haben und mit soviel Geld in kürzester Zeit nichts anfangen können.“ Bis heute sei keine geeignete Lösung dazu von der Landesregierung gekommen. „Das Robert-Koch-Institut fordert ebenso, dass Kleingruppen im Unterricht gebildet werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wenn das keine Alternative ist, bleibt meiner Meinung nach nur eine Schulschließung, denn die wäre auch gut begründet.“

Ackermann erwartet Konzepte, wie man die Digitalisierung voranbringen könnte. „Aber die Schulen komplett geöffnet zu lassen und damit ein Risiko für alle am Schulleben Beteiligten einzugehen, ist nicht vertret- und verantwortbar.“