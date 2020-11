Die ersten Jahre waren nicht leicht, besonders die Zeit ab 1933. Vieles geschah im Verborgenen. 1939 wurde der Verein von den Nationalsozialisten verboten, im November 1945 fand eine Neuwahl des Vorstandes statt. 1. Vorsitzende wurde Katharina Hansmeier, ihre Stellvertretung übernahm Josefine Dresselhaus. Gertrud Brei und Regina Ottenstroer gehörten ebenfalls dem Vorstand an. Die Mitgliederzahl wuchs auf mehr als 300.

Von Anfang an arbeiteten alle Verantwortlichen mit Helferinnen aus den Reihen der Mitglieder mit unermüdlichem Einsatz. Es wurden Wallfahrten, Einkehrtage, Bildungsseminare und Exerzitien organisiert und auch das gesellige Leben kam nicht zu kurz.

33 Jahre arbeitete Katharina Hansmeier zusammen mit Dechant Josef Brill, Pfarrer Franz Spenner und Pfarrer Paul Rüsing, die gleichzeitig Präsides waren. Sie wurde im Februar 1979 von Pfarrer Wolfgang Braun verabschiedet und zur Ehrenvorsitzenden der katholischen Frauengemeinschaft kfd Schloß Holte ernannt.

Seit Februar 2017 besteht das sechsköpfige Leitungsteam aus Walburga Gebauer, Monika Engelns, Mechthild Müller, Ursula Christophliemke, Doris Brok und Irene Rösler. Unterstützt wird dieses Team von Mechthild Bömelburg als geistliche Begleitung, die in allen kirchlichen Fragen berät.

Die kfd St. Ursula ist auch in der heutigen Zeit eine starke Gemeinschaft mit etwa 400 Mitgliedern. Wie in den schweren Anfangs- und allen vorangegangenen Jahren ist das Team der kfd bemüht, dem Leitsatz „leidenschaftlich glauben und leben“ zu folgen. Christlich religiöse Veranstaltungen wie Wallfahrten, ökumenische Gottesdienste, Bildungsseminare und Meditationsabende sowie Firmenbesichtigungen, Ausflüge, Wanderungen, Vorträge und andere gesellschaftlichen Veranstaltungen wie zum Beispiel Basare stehen in Jahresprogramm.

Erlöse aus den Basaren werden sozialen Einrichtungen wie Kindergärten und -heimen oder auch der eigenen Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt.

„Alles dies wäre ohne den ehrenamtlichen Einsatz der vielen Mitarbeiterinnen, der Karnevals-, Bastel-, Handarbeits- und Gymnastikgruppen nicht möglich“, sagt Irene Rösler.

Veranstaltungen finden allerdings zur Zeit wegen „Corona“ nur eingeschränkt statt. „Wir bedanken uns herzlich bei allen für ihren unermüdlichen Einsatz und wünschen uns auch für viele weitere Jahre so viel Engagement und gute Gemeinschaft wie in den letzten 100 Jahren“, so der Vorstand zum Jubiläum.

Das 100-jährige Bestehen der katholischen Frauengemeinschaft St. Ursula Schloß Holte wird am Sonntag, 15. November, ab 9.30 Uhr mit einem Hochamt in der St.-Ursula-Kirche gefeiert.