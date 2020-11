Diese zieren nun die Schaufenster der beiden Filialen der Bäckerei Wölke in den Ortsteilen Schloß Holte und Stukenbrock sowie den Sitz von Immobilien Oekenpöhler an der Hauptstraße in Stukenbrock.

„Die Kinder haben sich wirklich ganz viel Mühe gegeben. Dafür möchte ich mich bedanken. Ich bin positiv überrascht und sehr glücklich über die tollen Bilder, die uns die Kinder geschenkt haben“, sagt Rita Wölke, die sogar von völlig fremden Menschen auf die Aktion angesprochen wird.

Unter den Einrichtungen, die sich bei Rita Wölke bedankt haben, sind die Kita Habichtweg, der St. Heinrich Kindergarten Sende, die Kita St. Ursula, die DRK-Kita Bewegungswelt, die Kita Edith Stein oder die Kita St. Achatius Die Bilder werden in ihren Schaufenstern hängen bleiben, verspricht die Bäckerei-Chefin, auch wenn diese in Kürze weihnachtlich dekoriert werden. „Ich kann auch schon versprechen, dass wir uns im kommenden Jahr wieder etwas einfallen lassen werden“, so Rita Wölke.

„Ich kann aus meinem Büro gar nicht mehr die Straße sehen, so viele Bilder hängen im Fenster. Ich bin begeistert“, sagt Simon Oekenpöhler, der sich über Motive aus der Kita St. Elisabeth, dem Kindergarten „Der Spatz“ sowie dem Versöhnungskindergarten der Evangelischen Kirchengemeinde freuen darf. „Mit der Aktion, die mir viel gegeben hat, haben wir genau das erreicht, was wir erreichen wollten. Die Kinder haben sich gefreut und die Erzieherinnen haben die Sache sehr positiv aufgenommen. Das macht mich sehr glücklich“, sagt Simon Oekenpöhler. In Rita Wölke habe er den passenden Mitstreiter gefunden, um die Aktion durchzuführen. „Sie hat ein feines Gespür für so ein Engagement und macht im Hintergrund ganz viele Dinge, die andere gar nicht sehen“, so Simon Oekenpöhler anerkennend.