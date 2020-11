Über Nacht in den Rückwärtsgang

Hochzeiten, Familienfeiern, Weihnachtsfeiern – eben alle großen, aber auch kleinen Events sind im Gasthof zur Post in Stukenbrock bereits bis zum Jahresende abgesagt. Auch das bereits seit Monaten ausverkaufte Event-Essen mit Sternekoch Björn Freitag, das am 6. November mit 100 Gästen stattfinden sollte, konnte nicht stattfinden.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden viele Branchen wirtschaftlich stark in Mitleidenschaft gezogen. Besonders hart trifft es erneut die Gastronomie, so wie den Gasthof zur Post . Erst im September hatte dieser nach mehrmonatiger Renovierungsphase, die der Gastronom kurzerhand in den Lockdown vorgezogen hatte, wiedereröffnet.

„Die Neueröffnung im September hat uns sehr gut getan. Wir haben durchweg positive Resonanz und viele Komplimente für die Neugestaltung unserer Räumlichkeiten bekommen. Ich bin mächtig stolz auf meine Familie und mein ganzes Team“, sagt Grothaus. Immer wieder hätte es viel Lob für die vielen ausgefallenen Details und den Ideenreichtum in der Umsetzung bekommen. So auch für Baumstämme, die als Tischbeine für die schweren Massivholztische dienen, oder den Tafellack, der auf zwei Wänden aufgebrachte wurde und nun täglich neue Botschaften und Willkommensgrüße ermöglicht. Auf dem Weg zur Toilette leuchten Baumkronen von der abgehängten Lackdecke, die sich farblich unterschiedlich beleuchten lassen.

Neben einer komplett mit Moos bestückten Decke in einem Gastraum ist es nicht nur der elektrische Kamin, der lodernde Flammen im Kaminzimmer symbolisiert und eine wohlige Atmosphäre schafft, sondern das überall verwendete Holz, das den Räumlichkeiten die urige Gemütlichkeit wie in einem großen Wohnzimmer verleiht. Wer seinen Blick genau schweifen lässt, findet eigentlich überall einzigartige Details, die das Besondere ausmachen.

Wenige Schritte weiter, im Restaurant sind es sogar durchtrennte Weinfässer, die neben italienischen Designleuchten von der Decke baumeln und Zeugnis darüber geben, dass Jörg Grothaus ein Liebhaber Deutscher Weine ist und auch fachlich sich einiges in den letzten Jahren angeeignet hat.

Trotz der angespannten Situation ist Jörg Grothaus nicht einer von denen, die den ganzen Tag stöhnen. Sorgen bereitet ihm und seinem Team jedoch die Ungewissheit. „Es fühlt sich an wie in einem luftleeren Raum. Keiner weiß, was kommt und wie es weitergeht“. Doch er ist Optimist und hofft, dass sein Slogan: „Essen ist ein Bedürfnis, genießen eine Kunst“ bald wieder viele Gäste im Restaurant erleben dürfen.

Wenn es aktuell auch nicht möglich sei, die Gäste im Gasthaus und Restaurant bewirten zu dürfen, bleibe bislang glücklicherweise die Möglichkeit, das Essen außer Haus zu genießen. Selbst auf die traditionelle „ganze Gans“ muss niemand verzichten. Die gibt es dann eben „to go“.