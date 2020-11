Mobiler Windschutz boomt

Das auf die Verarbeitung von Edelstahl spezialisierte Unternehmen hat im Industriegebiet am Siewekeweg in Schloß Holte-Stukenbrock eine Lagerhalle bezogen, in der auf einer Produktionsfläche von 650 Quadratmetern vielfältigste Aufträge bearbeitet werden.

„Das hat ganz schlecht angefangen. Viele waren im Homeoffice, viel stand still. Für neue Lieferanten und Produkte hatte kaum jemand ein Ohr. Kosten sparen war die Devise“, berichtet Daniel Wortmeier. So setzten er und die vier Mitarbeiter auf Lieferschnelligkeit. Gemeinsam mit dem Gastronom Nico Thebille (Café Europa Bielefeld, Déjà-Vu-Club Verl) fertigte das Unternehmen einen hochwertigen Desinfektionsmittelspender. Den gibt es als Säule für den Eingangsbereich, aber auch als Tischeinheit oder als Wandhalterung. „Als Unikat sind solche Säulen unbezahlbar, ab 20 Stück ist das aber interessant. Die ersten zwei Monate haben wir ein coronabedingtes Konjunkturtal gehabt. Jetzt machen wir sechs Mal so viel Umsatz wie im Mai“, sagt Wortmeier.

Das liegt auch daran, dass das junge Unternehmen seit Mai mit dem seit 2010 etablierten Glasprofi 24 aus Schloß Holte-Stukenbrock zusammenarbeitet. Geschäftsführer Christian Neu fertigt mit 80 Mitarbeitern in den drei Unternehmen Glasprofi 24, Panther Glas Deutschland und dem ETG-Beschlagshandel Vordächer, Duschkabinen-Abtrennungen, Brüstungen für Balkone, Trennwände und Schiebetüren aus Glas.

„Während der Corona-Pandemie ist zu beobachten, dass die Leute mehr in ihren Garten investieren und sich dort stilvoll einrichten“, so Wortmeier und Neu. So haben beide Unternehmen gemeinsam einen Windschutz entwickelt, der als Pflanzkasten, Bank oder Aufbewahrungsbox dienen kann. Neuestes gemeinsames Projekt ist eine Feuerstele mit Glasaufsatz, die sich als stimmungsvolles Element im Biergarten eignet. Sie ist hüfthoch und wird mit einer Gasflasche bestückt. Die Flammen werden über Lavastein geleitet. Die Stele kann auch in einen Tisch eingearbeitet werden.

„Wir haben ein Auftragsplus von 40 Prozent seit Beginn der Pandemie. Allein der Windschutz verzeichnet ein Plus von 70 Prozent“, sagt Christian Neu. Das sei mit den eigenen Leuten nicht mehr schnell zu bewerkstelligen gewesen.

Denn Private, Gaststätten und Bars setzen in Corona-zeit auf den Außenbereich. Mobiler Windschutz mit Glas und witterungsbeständigem Edelstahl sei für einen Metallbauer ein einfaches Produkt. „Wir können individuell auf Maß fertigen und trotzdem schnell liefern“, sagt Wortmeier. Kunden seien bereit, auf Maßanfertigungen zwei bis drei Wochen zu warten, nicht aber zehn.

„Seit Mai fragen die Kunden den mobilen Windschutz stark nach“, sagt Christian Neu. So habe man draußen ein Gefühl als ob man drinnen sei – mit dem Vorteil, frische Luft atmen zu können. „Windschutz boomt. Es gibt keine Grenzen in den Produktbereichen. Ab Februar geht die Nachfrage mit den ersten Sonnenstrahlen wieder los“, sagt Neu. Bis dahin sollen neue Produkte entwickelt sein – „Produkte, die die Leute noch nicht kennen“, wie zum Beispiel Gabionen mit Steinen kombiniert mit Edelstahl und Glas, neue Zaunsysteme und Windschutz. Beide Unternehmen wollen noch Mitarbeiter einstellen.

