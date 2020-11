Keine Einbahnstraßen-Regelung

Kipplaster würden dort sogar rückwärts durch die Siedlung fahren, berichten Anwohner – ein nicht zu unterschätzendes Risiko vor allem für die dort spielenden Kinder.

Doch es drängen sich weitere Fragen auf. So fällt einem WB-Leser auf, dass immer nur von einer genehmigten Zufahrt (Linksabbiegespur) die Rede sei, die das künftige Baugebiet von der Sender Straße aus erschließe. Er befürchte eine Art Einbahnstraße mit Abfahrt über den Maikäferweg, da von einer Auffahrt auf die Sender Straße nicht gesprochen werde. „Eine Einbahnstraßen-Regelung ist nicht angedacht und wurde von Seiten der Verwaltung so auch nie kommuniziert. Es wird eine Ein- und Ausfahrt zum neuen Wohngebiet über die Sender Straße geben“, beruhigt Werner Thorwesten, Leiter des Fachbereichs Wirtschaft und Stadtentwicklung. Die schriftliche Bestätigung dafür liegt von Straßen.NRW vor, teilte Bürgermeister Hubert Erichlandwehr auf der Ratssitzung am 27. Oktober mit.

Für die Steinbeck’sche Wiese wird derzeit ein Bebauungsplan erstellt, der bis Anfang 2021 fertig sein könnte. Auf der Fläche zwischen Maikäferweg, Milanweg, Westervenn und Sender Straße können 35 Einfamilienhäuser und sechs bis sieben Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Werner Thorwesten schwebt eine ringartige Erschließung des neuen Wohngebiets vor.