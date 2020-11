Er stammt aus dem Garten der Familie Weigang am Gluckweg 7, die sich vor einigen Wochen direkt bei der Stadtverwaltung gemeldet hatte. Bauhofleiter Andreas Elbracht schaute sich das Exemplar an, anschließend wurde es ausgebuddelt und auf einem Anhänger in Richtung Holter Kirchplatz transportiert.

Dort brachten drei Bauhof-Mitarbeiter unter der Mithilfe eines Autokrans der Firma Jandt aus Bielefeld das stattliche Exemplar in seine senkrechte Position. In der kommenden Woche wird die Beleuchtung angebracht, die aus mehreren, jeweils zehn Meter langen Lichterketten besteht. Bislang ist die Tanne auf dem Holter Kirchplatz der einzige Weihnachtsbaum in der Stadt.

„Wir sind für jede Spende dankbar und auch darauf angewiesen“, sagt Andreas Elbracht, der Bäume für die Standorte am Bahnhof, vor dem Rathaus sowie an der Hauptstraße in Stukenbrock sucht. Wer eine Tanne abgeben möchte, soll sich bitte an die Stadtverwaltung im Rathaus wenden.