Arbeiten in luftiger Höhe

Damit nichts schief geht, halten am Boden Edwin Espinosa aus Peru und der gebürtige Chilene José Pena das Sicherheitsseil. „Die Sicherheit steht bei uns an allererster Stelle. Wenn es regnet, hören wir sofort auf“, sagt Ernest Escobedo, während sich der Bauleiter die Mütze noch ein Stück weiter ins Gesicht zieht. Neun Grad Celsius fühlen sich an diesem Tag in Ostwestfalen-Lippe ziemlich kalt an. Vor allem für den 43-Jährigen, der im sonnigen Barcelona aufgewachsen ist, jetzt aber in Ingolstadt lebt.

Elektro-Fachkraft Ernest Escobedo ist bei der in Köln ansässigen Firma Moncobra angestellt, dem deutschen Ableger von Cobra. Das in Madrid beheimatete Unternehmen ist weltweit aktiv, im südostspanischen Mula hat der Kraftwerksprojektierer die größte Photovoltaik-Anlage Europas mit fast 500 Megawatt Leistung gebaut. Damit könnten theoretisch etwa 280.000 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden.

Der Strom, der bislang auf der Trasse zwischen Paderborn-Elsen und Schloß Holte-Stukenbrock floss, ist mittlerweile auf andere Leitungen übertragen worden. Netzbetreiber ist die Firma Tennet , die die überflüssigen Masten nun demontieren lässt. „Sie werden aus der Landschaft entfernt, denn es sieht ja nicht wirklich schön aus“, sagt Martin Kalter, bei der Firma Sweco GmbH aus Koblenz zuständig für den Bereich Flächenmanagement. Kalter hatte sich bei Werner Thorwesten, Leiter des Fachbereiches Wirtschaft und Stadtentwicklung, über die Pachtverhältnisse der Maststandorte erkundigt. „Wir als Dienstleister haben dann im Auftrag unseres Kunden, der Firma Tennet, die Eigentümer sowie die Bewirtschafter der landschaftlichen Flächen über die anstehenden Arbeiten informiert“, sagt Martin Kalter.

Damit haben Ernest Escobedo und seine drei aus bis zu fünf Arbeitern bestehenden Gruppen am 21. September begonnen, die Hälfte ist bereits geschafft. Bis Ende Mai 2021 sollen die 80 Masten gänzlich aus dem Landschaftsbild verschwunden sein. Dann dürfte es in Deutschland auch wieder wärmer sein.