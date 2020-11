Ideen aus Holz zum Anfassen

Angrenzend an das Firmenareal ist dort in den vergangenen Wochen und Monaten ein großer, moderner Ausstellungsraum mit angrenzendem Büro und einem Gäste-WC entstanden, der durch eine Glas-Massivholzschiebetür voneinander getrennt wird.

„Diese Ausstellung zu errichten, war schon lange unser Wunsch, um der Kundschaft die Vielseitigkeit unseres Handwerks an einem Standort zeigen zu können. Ein weiteres Ziel war das Erschaffen der Möglichkeit, mit Kunden vor Ort in Ruhe Beratungen im passenden Ambiente durchführen zu können und zwei weitere Arbeitsplätze zu schaffen“, sagt Josef Humann. „Wir nennen unsere Ausstellung gerne eine indirekte Ausstellung, denn alles, was man hier nun sehen kann, ist nicht von der Stange, sondern eine Symbiose, erschaffen aus wertvollen Werkstoffen, die sich mit solider Handwerksarbeit und innovativen Ideen zu außergewöhnlichem Design verbinden“, sagt Juniorchefin Nadine Humann.

„Dem Kunden etwas an Hand von Worten zu erklären, oder es an Hand von praxisnahen Beispielen zeigen zu dürfen, genau das macht den Unterschied aus“, sagt der Juniorchef des im Jahr 2002 durch Josef Humann gegründeten Unternehmens, André Humann.

So können Interessierte hier künftig unter anderem praktische Büromöbel aus einer Kombination von massiver Eiche mit matt lackierten, grifflosen Schrankfronten und „push to open“- Funktion sehen. Ein echtes Highlight bietet das zeitlose Schreibtischgestell aus massiver Esche mit einer Tischplatte aus weißer, pflegeleichter Kunststoffbeschichtung. „Vielen Menschen ist nicht bewusst, was sich aus dem wertvollen Rohstoff Holz alles fertigen lässt“, sagt Josef Humann.

Sicher gleich zwei Mal hinschauen werden die Ausstellungsbesucher beim massiv verarbeiteten Besprechungstisch, bevor sie daran Platz nehmen dürfen. Zur Fertigstellung hat das Team hier ideenreich ehemalige Baustoffelemente und massive Dachsparren zu einem 300 Kilogramm schweren Kunstwerk vereint.

Vor Ort gezeigt werden zudem Deckenkonstruktionen in Trockenbauweise mit integrierten Schallschluckplatten, Zimmertürelemente, oder die Naturholzkuben aus massiver, lebhafter, deutscher Eiche, zu sehen in verschiedenen Höhen und Ausführungen mit einer geölten und teilweise geräucherten Oberfläche, um den Charme des Holzcharakters zu erhalten.

Eindrucksvoll ist sicher auch die flächenbündig eingebaute Zimmertür aus massiver Eiche mit innenliegenden Borden, sowie das Gäste-WC. Es besticht durch die besondere Wandverkleidung in Holzoptik, den flächenbündig eingebauten Spiegel, sowie den integrierten Handtucheinwurf.

Die Ausstellung des Unternehmens in der Wolfsheide 1, deren breitgefächerte Produktpalette Haustüren, Fenster, Innenausbau, Zimmertüren, Treppen, Möbel, Ladenbau, CNC-Fertigungsarbeiten oder Arbeiten im Außenbereich (Carports, Wintergärten, Dachüberstände) umfasst, ist von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr sowie an Samstagen von 8 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Schon jetzt freut sich das Team auf den Besuch seiner Kundenschaft.

„Langjährige Erfahrung, Leistungsbereitschaft und Qualität sind unsere Markenzeichen. Bei der Wahl der richtigen Fenster und Türen, oder der Anfertigung hochwertiger Wohnmöbel sind wir von der Planung, der Beratung, bis hin zur fachgerechten Umsetzung gerne Ihr Ansprechpartner“, sagt Marianne Humann.