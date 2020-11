Dass mit den Bäumen nicht nur eine lebendige Erinnerung an das Jubiläumsjahr geschaffen wird, sondern auch aktiv Klimaschutz und Umwelt unterstützt werden, stieß schnell auf große Resonanz aus der Bevölkerung. Im Stadtmarketing trudelten seit der Veröffentlichung der Aktion im Januar zahlreiche Anfragen für die Hochstämme alter Obstsorten ein. Ursprünglich vorgesehen war, die Bäume zur Hälfte auf Privathaushalte und zur anderen Hälfte auf Institutionen zu verteilen. Als die Bewerberliste Ende September geschlossen wurde, war klar: Dieser Plan geht nicht auf. Fast 200 Privathaushalte wollen ihren eigenen Jubiläumsbaum pflanzen. Und diese konnten sich tatsächlich Anfang November über eine positive Nachricht in ihrem Briefkasten freuen: Alle Bewerber erhalten einen Baum, der Rest geht an die gemeldeten Institutionen.

Ende November ist es nun endlich soweit. Dann werden die vom Fachbereich Tiefbau bestellten Bäume geliefert. Das Stadtmarketing zeichnet anschließend die 1,80 bis 2 Meter großen Pflanzen aus, damit jeder Haushalt auch die gewünschte Obstsorte erhält. Die zukünftigen Baumbesitzer dürfen sich über so klingende Namen wie „Schöner von Boskoop“ oder „Clapps Liebling“ freuen. Abgeholt werden die Bäume zu vorgegebenen Zeiten an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen am Bauhof an der Alten Speller Straße. Das Schloß Holte-Stukenbrocker Stadtmarketing gratuliert allen Jubiläumsbaum-Besitzern und wünscht schon jetzt eine gute Ernte.