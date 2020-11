Mit Gottes letzten Farbtupfern bemalt

Die Rede ist vom Stieglitz, auch unter dem Namen Distelfink bekannt. Einer Legende zufolge ist der Stieglitz zu seiner Farbenpracht gekommen, weil er sich verspätete, während Gott die Farben an die Vögel verteilte. Als er übrig blieb, hatte Gott keine Farbe mehr, suchte aber aus jedem Topf noch ein paar Kleckse zusammen.

Ein besonderes Schauspiel bietet der gesellige Körnerfresser Naturfreunden, wenn er sich in Schwärmen zusammenzieht, wolkenartig in die Luft hebt und schnell wieder zurückkehrt. Auf dem ansonsten weiß und schwarz gefärbten Kopf leuchtet eine rote Gesichtsmaske. Auffallend ist der gesellige kleine Vogel jedoch nicht nur durch sein Federkleid, sondern auch durch sein lautes Zwitschern. Mit seinem langen, spitzen Schnabel hat er sich auf die Samen von Korbblütlern, wie Kletten oder eben Disteln, spezialisiert. Diese Samen sind in Mischungen enthalten, die im Frühjahr auf die Flächen an den Kipshagener Teichen aufgebracht worden waren.

„Der Distelfink, andere Vogelarten und die Insektenwelt profitieren von den städtischen Blumenwiesen , da es dort ein reichhaltiges Nahrungsangebot gibt. Die Flächen wirken mit den pollen- und nektarreichen Pflanzenarten wie ein Magnet, der auch anspruchsvollen Arten eine Lebensgrundlage bietet“, erläutert der Experte. Besonders erfreulich sei es, dass sich zahlreiche verschiedene Schmetterlingsarten dort entfalten können. Als außergewöhnlich bezeichnet Christian Venne beispielsweise das Vorkommen von Natterkopf-Mauerbienen. Dieses Fluginsekt versorgt seine Brut ausschließlich mit dem Pollen des leuchtend blauen Rauhblattgewächses.

Die Wildblumenwiese am Sportpark wird von Michael Ottenstroer vom Fachbereich Umwelt und Tiefbau betreut. Ottenstroer erklärt, dass die Flächen inzwischen abgemäht wurden, damit sich die reifen Samen der Wildblumen auf der Fläche verteilen und im nächsten Jahr für den nötigen Nachwuchs sorgen. Ungezählte Besucher haben sich in den vergangenen Monaten an dem Naturparadies erfreut. Auch die Familie Lorenz hat das Kleinod immer wieder angezogen. „Wir haben dort jede Menge Schmetterlinge und Insekten entdeckt, erzählt der 10-jährige Tristan. Schon jetzt freuen sich die Drei auf das Frühjahr, wenn die ersten Pflanzen wieder ihre Blütenpracht entfalten.