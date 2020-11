„Wir hatten hier schon lange nach einem geeigneten Standort gesucht“, sagt Geschäftsführer Ralf Venjakob (53), der auch die Filiale in Bielefeld-Brackwede am Südring als Franchisenehmer betreibt. Als der Mietvertrag des bislang an der Industriestraße ansässigen Getränkemarktes auslief, schlug Ralf Venjakob zu. Er sicherte sich den Standort für mindestens zehn Jahre plus Option auf Verlängerung.

Als Marktleiterin holte sich Ralf Venjakob mit Michaela Wettengel eine Kollegin ins Boot, die er schon aus Brackwede kannte. Am Dienstag war die 28-Jährige eifrig noch damit beschäftig, gemeinsam mit Melanie Kornatz (42) und Joanne Schnur die Regale auf der 600 Quadratmeter großen Verkaufsfläche zu bestücken. Ende der Woche wird das Team aus sechs Mitarbeiterinnen bestehen. Bis zu zehn könnten es werden, wenn der Laden läuft.

Daran zweifelt Ralf Venjakob nicht, auch wenn es vor Ort Konkurrenz, beispielsweise durch den Tiergarten Homann an der Kaunitzer Straße gibt. „Jedes Geschäft hat seine Kunden und somit auch seine Daseinsberechtigung“, sagt der aus Gütersloh-Avenwedde stammende Geschäftsführer, der mit einer Verschiebung der Fressnapf-Kundenströme hin nach Schloß Holte-Stukenbrock rechnet und zudem auf Kunden hofft, die bislang online ihre Einkäufe getätigt haben.

Die Immobilie an der Industriestraße konnte das Fressnapf-Team im Grunde komplett übernehmen. Es mussten lediglich einige kleinere bauliche Veränderungen vorgenommen und eine neue Beleuchtung installiert werden. Hinzu kamen ein frischer Anstrich und eine Bodenreinigung. „Die Fläche lässt sich super bestücken. Wir haben zudem auf das Aufstellen von Displays verzichtet, um die Gänge nicht zu verengen. So können sich die Kunden aus dem Weg gehen“, sagt Ralf Venjakob, der basierend auf den aktuellen Coronaschutzbestimmungen maximal 30 Personen gleichzeitig in die Filiale lassen darf.

Diese können aus 7000 Produkten für Hunde, Katzen, Nager und Vögel sowie den Bereich Terra- und Aquaristik wählen, bis zu 30.000 Artikel sind online verfügbar. Lebende Tiere werden in der Filiale in Schloß Holte-Stukenbrock nicht verkauft.

Zur Eröffnung am Donnerstag um 9 Uhr muss aufgrund der Corona-Pandemie auf die sonst übliche Hüpfburg oder den Imbissstand verzichtet werden. Stattdessen werden Flyer verteilt, die mit Rabatten für den gesamten Monat Dezember werben. Aquaristik boomt laut Ralf Venjakob übrigens wieder, nachdem der Trend zwischenzeitlich abgeflacht war. „Das liegt an Corona, das zum so genannten Cocooning führt. Die Menschen ziehen sich ins Privatleben zurück und entdecken dabei das eigene Heim für ihre Freizeitgestaltung“, erklärt der Geschäftsführer.­