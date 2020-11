Zurück zu den Designerwurzeln

„Ich konnte nächtelang nicht schlafen. Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Ich schließe das Geschäft an der Hauptstraße und konzentriere mich auf meine eigene Marke, Heilige Copenhagen, und die Textilproduktion für Unternehmen sowie Start-Ups.“

Marcel Lütkepicht Modedesigner Label Heilige Copenhagen Foto: Monika Schönfeld

Au „Luetkepicht-Clothing“ wird „Fashion-Agentur.de“. Marcel Lütkepicht (32) hat nach dem Abitur 2008 in Oerlinghausen Modedesign an der International Fashion School ESMOD in München studiert und als Diplomarbeit seine eigene Kollektion präsentiert. Inspiriert hat ihn ein Aufenthalt in New York, wo die Menschen tragen, was ihnen gefällt. Sein eigenes Label hat er dann aber zurückgestellt und 2012 an der Hauptstraße Luetkepicht-Clothing eröffnet. „Der Einzelhandel war spannend. Vor zwei Jahren habe ich aber gemerkt, dass das allein mich nicht ausfüllt.“ Im Kopf hatte er immer seine eigene Kollektion, für die er vor zwei Jahren den Namen fand: Heilige Copenhagen. „Wie ich darauf gekommen bin, kann ich gar nicht so richtig sagen. Kopenhagen kenne ich nur von einem fünfstündigen Aufenthalt auf dem Flughafen.“ Aber der Name höre sich gut an, nordisch, skandinavisch. „Ich habe ein bisschen frei rumdesignt, habe hochwertige Stoffe ausgesucht und die Schnitte immer wieder verbessert.“ Es entstand die Marke, die er zuletzt ausschließlich im Laden geführt hat. Dabei ist alles aus eigenen Ideen entstanden. Nicht nur der Schnitt, die Farben und das ausgesuchte Material, sondern auch die Details wie Ösen, Knöpfe, Waschetikett und Innenleben stammen von ihm. Den ersten Katalog hat er mit Models gemacht, die aus seinem Freundeskreis stammen: Philipp Preuß (besser bekannt als DJ Jay Pepe), Marek Mikus, Frederik Marten und Marcel Bredenbals, der als Profi-Model arbeitet. Shirts, Hoodies, Hemden, Boxershorts, Jeans und Socken der Marke „Heilige Copenhagen“ verkauft er im Laden, im Online-Shop und in ausgewählten Läden in Verl, Minden, Paderborn und Meißen. Gefertigt wird seine Mode in Produktionsstätten, die er persönlich kennt, in der Türkei, in Portugal, „eigentlich auf der ganzen Welt“. Er habe sich vor allem über die Arbeitsverhältnisse dort informiert.

Auf Wachstumskurs ist ein weiterer Bereich: Für Unternehmen entwickelt Marcel Lütkepicht Berufsbekleidung, die das Unternehmen unter eigener Marke führt. Angefangen hat das mit einem Hotelier aus dem Bayrischen Wald, dem Regenbogenland Kramerwirt, der Basecaps mit eigener Brand, wie man im Fachjargon sagt, haben wollte. „Brillenliebe Bielefeld“ wollte das auch, Jens Ahle, Chef des Entsorgungsunternehmens Freise aus Augustdorf, bestellte Warnschutzkleidung für seine Mitarbeiter unter dem Label „Freise Workwear“. Das wiederum hat Nils Wörmann gesehen. „Was ist das denn cooles?“ Der Chef des Energie-Gewerbeparks an der Falkenstraße bestellte „Wörmann-Team-Arbeitsbekleidung“. Weitere Firmen wie Schulte-Lindhorst und Santech folgen, jetzt sind auch Musiker, Blogger und Youtuber an eigenen Marken interessiert. „Das hat Fahrt aufgenommen. Ich bin glücklich mit der Entscheidung.“

Vom 1. bis 24. Dezember gibt es auf alle Artikel bei Luetkepicht-Clothing 50 Prozent Rabatt. Dann ist der Laden geschlossen. Die Kollektion gibt es dann nur noch im Online-Shop unter der Adresse www.heiligecopenhagen.com.