Denn die beiden laden ihre Vereinsmitglieder an allen vier Advents-Sonntagen zur Rallye durch das Laufspaß-Revier ein. Dabei gilt es, den Standort des Baumes zu finden und als Beweis ein Foto mit sich und dem Baum auf die Homepage hochzuladen oder per E-Mail an info@swsende.de zu schicken. Wer alle vier Bäume findet und vier Fotos einreicht hat, nimmt an der großen Silvester-Verlosung teil. Aber auch unter den Einsendern mit einem, zwei oder drei Baum-Selfies werden Silvester-Pakete verlost.

„Da das Vereinsleben in diesem Jahr doch sehr gelitten hat und viele Veranstaltungen nicht wie geplant stattfinden konnten, müssen wir uns Alternativen überlegen, um den Zusammenhalt der Mitglieder und die Zugehörigkeit zum Laufspaß zu stärken“, sagt Jörg Tews.

An jedem Advents-Wochenende wird der Weihnachtsbaum an einer anderen Stelle im Holter Wald aufgestellt – und natürlich immer anders geschmückt sein. Der erste Baum wird ab Sonntag, 29. November, im Holter Wald zu finden sein. Hinweise zum Standort werden über die sozialen Medien (Facebook, Homepage und WhatsApp) bekannt gegeben. Bis zum 5. Dezember haben die Laufspaß-Mitglieder die Möglichkeit, den ersten Baum zu finden.

Nach Einreichung und Sichtung aller eingereichten Fotos werden die Gewinner je Kategorie (einen Baum gefunden, zwei, drei oder vier Bäume) ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Bis Silvester werden die Siegerpakete den glücklichen Gewinnern zugestellt.

„Wir möchten mit dieser Aktion primär unsere Mitglieder motivieren, sportlich und fit durch die Adventszeit zu kommen. Andererseits sollen sich aber auch die Spaziergänger über den geschmückten Weihnachtsbaum am Wegesrand freuen, da die Vorweihnachtszeit in diesem Jahr doch sehr dunkel und einsam ist“, sagt Laufspaß-Abteilungsleiterin Eva Hassenewert.