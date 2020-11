Die Türen werden geöffnet

Beide Pfarrer haben keinerlei Vorstellung davon, wie viele Besucher diesmal den Weg in ihre Kirchen finden werden. Von einem großen Gottesdienst für alle, der in der Reithalle des tierärztlichen Gesundheitszentrums von Dr. Heiner Vorbohle hätte stattfinden können, haben Glatt und Bogdan mittlerweile abgesehen.

„Der Aufwand wäre zu groß gewesen und hätte uns locker 6000 Euro gekostet. Einen Boden legen, nur eine Firma im Umkreis von 200 Kilometern hätte das gemacht, Toilettenwagen aufstellen sowie die An- und Abfahrt organisieren – und das alles, ohne zu wissen, wie viele Leute kommen. Letztlich haben wir uns dagegen entschieden“, sagt Reinhard Bogdan, bei dem die Zahl der Gottesdienstbesucher um 70 Prozent eingebrochen ist: „Es ist schlimm. Viele haben eben Angst.“

Daher gilt auch für Heiligabend grundsätzlich: Gesundheit geht vor, die Gottesdienste sollen so sicher wie möglich stattfinden können. Um dies zu gewährleisten, werden in diesem Jahr zehn Gottesdienste angeboten. Vier in der Friedenskirche, sechs in der Versöhnungskirche. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Dazu sind an drei Adventssonntagen (6., 13. und 20. Dezember) nach den Gottesdiensten in den jeweiligen Kirchen kostenlos Eintrittskarten erhältlich. Auf der Eintrittskarte werden Ort und Zeit des Gottesdienstes sowie der Sitzplatz notiert. Auf der Rückseite werden Name, Anschrift und Telefonnummer eingetragen.

Ganz wichtig: Für andere Haushalte als den eigenen werden keine Karten herausgegeben. „Wer eine Eintrittskarte hat, aber frühzeitig weiß, dass er nicht kommen kann, sagt bitte ab, damit wir anderen die Möglichkeit zur Teilnahme geben können“, sagt Carsten Glatt. Die Sitzplätze werden so angeordnet, dass Familien auf jeden Fall zusammensitzen. Zwischen den einzelnen Gruppen oder Paaren wird ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten.

Jeder Gottesdienst wird 30 bis 35 Minuten dauern, um Zeit zum Lüften zu haben. In der Versöhnungskirche wird als letztes Lied immer „O du Fröhliche“ gespielt und über Boxen nach außen übertragen, sodass die Besucher nach dem Auszug aus der Kirche gemeinsam unter freiem Himmel singen können – in der Kirche ist das weiterhin verboten. Allerdings wird es so genannte „Vorsinger“ geben, immer vier bis fünf pro Gottesdienst. Dafür suchen Carsten Glatt und Reinhard E. Bogdan noch Freiwillige, die mit ihren Stimmen für eine weihnachtliche Stimmung sorgen sollen.

Diese Planungen gelten selbstverständlich nur für die derzeit gesetzlich vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen des Landes NRW. Sollten diese verschärft werden und an Weihnachten gar keine Gottesdienste erlaubt sein, will Carsten Glatt gewappnet sein und gegebenenfalls auf digitale Angebote im Internet setzen. Daher wird auch schon am 7. Dezember der Weihnachtsbaum in der Versöhnungskirche aufgestellt und es werden Videos mit Lesungen und Predigt erstellt.