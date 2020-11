Am frühen Samstagmorgen wird der Nadelbaum von einem Schwerlastkran in die Metallverankerung gehoben. In diesem Jahr bekommt der Weihnachtsbaum einen beeindruckenden Stern, den Peter Joachim selbst gestaltet hat. Alle Blicke richten sich gen Himmel, als die Gruppe mit Spannung verfolgt, wie Peter Joachim und Markus Aßmann in einem Personenkorb in die Höhe gehievt werden. Mit geschickten Handgriffen werden schnell noch ein paar Zweige abgekniffen, wenig später thront der Stern auf der Spitze, wo er später gut sichtbar funkeln wird.

„Erstmalig wird eine LED-Beleuchtung für festlichen Lichterglanz sorgen. Diese wurde den Liemker Dorfentwicklern gespendet“, erläutert Adolf Köhler, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Brauchtum. Derweil sind seine beiden Mitstreiter eifrig damit beschäftig sind, ein langes Kabel für die Elektrik zu befestigen. Adolf Köhler lobt den großen Zusammenhalt der Gemeinschaft und betont: „Wir wollen den Bürgern, die in diesem Winter wegen der Corona-Pandemie ohnehin schon auf vieles verzichten müssen, mit dem Baum ein wenig Weihnachtsfreude schenken.“