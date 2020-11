Um Bürgern Freude zu schenken und einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten. Dank einer ebenso lebendigen wie zukunftsweisenden Idee werden demnächst 250 Bäume alter Sorten in Schloß Holte-Stukenbrock Gärten und Grünanlagen schmücken.

Im Minutentakt kommen Grundstücksbesitzer mit Bullis, Kombis, Pkw samt Anhängern und Lastkraftwagen am Bauhof vorgefahren, um die Bäume ihrer Wahl aufzuladen. „Wir sind überwältigt von der großen Resonanz“, freut sich Imke Heidotting, die mit ihren Kolleginnen Sandra Langer und Nina Pape für einen reibungslosen Ablauf sorgt.

Akkurat sortiert und in Häckselmulch eingebettet stehen Pflaumen, Mirabellen, Kirschen, Birnen und zehn verschiedene Apfelbäume in zwei großen Mulden bereit. Zügig geht es bei der bei der gut durchorganisierten Übergabe zu. Die Freude ist auf beiden Seiten groß, wenn das Team den stolzen Baumbesitzern beim Einpacken der Wurzelballen hilft. Über jeden abgeholten Baum wird akribisch Buch geführt, damit am Ende kein Bewerber leer ausgeht.

Ein echter Glücksgriff ist die Jubiläums-Aktion für Clara und Stefan Sachnik. Die Eheleute aus Schloß Holte sind zu Fuß gekommen sind, um sich ihren vorbestellten Hochstamm abzuholen. „Wir sind freuen uns sehr über das Jubiläums-Geschenk. Den Baum werden wir sofort einpflanzen. Wir hoffen, dass er schnell angeht und im nächsten Jahr schon Früchte trägt“, sagen beide freudestrahlend, als sie den drei Meter hohen Stamm in den Händen halten. Das Paar hat einen Apfelbaum der Sorte Winterrambur ergattert, der zu den ältesten deutschen Sorten gehört. Und die Chancen, dass schon im kommenden Jahr Bienen und andere Insekten auf die Blüten fliegen werden, stehen gut. Denn von Sandra Langer bekommen die Hobbygärtner noch eine Pflegeanleitung mit auf den Weg, sodass es gelingen sollte, fachgerecht zu pflanzen.

Tatkräftig packen auch die Bauhof-Mitarbeiter Uwe Lüke und Marcel Ziek beim Verladen mit an. Die Aktiven staunen nicht schlecht, als Anna-Lena Broeker mit einem robusten Pferdetransporter anrollt. Es dauert nur wenige Sekunden, bis vier Obstbäume aus dem Gefährt ragen, für die sich vier Familienmitglieder beworben hatten. Einen davon kann Gabriele Erich-Reinek, nun ihr Eigen nennen. Mit dem Jubiläumsjahr verbindet sie vor allem mit Erinnerungen an die Zeit, als 1970 beim Zusammenschluss der Ortsteile ein heftiger Streit um die Namensgebung entbrannte. 184 von insgesamt 250 Obstbäumen verschenkt die Stadt an Privatpersonen. Die übrigen werden an Institutionen verteilt.