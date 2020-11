Ende Februar soll alles fertig sein

Noch zweimal rechts herum, und schon steht man im neu gestalteten Eingangsbereich. Der ist ebenerdig angelegt, die alte Treppe zum ehemaligen Foyer im Obergeschoss ist längst abgerissen. Hell, viel Glas, moderne Materialien – der 160 Quadratmeter große Eingangsbereich bietet schon mal einen Vorgeschmack auf das Hallenbad, dessen Umbau Ende Februar 2021 endlich fertiggestellt sein soll .

Umbau des 45 Jahre alten Gartenhallenbades

Zumindest, was den öffentlichen Bereich im Untergeschoss angeht. Im Obergeschoss, wo sich unter anderen die neuen Personalräume befinden, wird hingegen noch weiter gewerkelt werden. Dieser war als letzter entkernt worden. Eigentlich sollte das Gartenhallenbad bereits Ende dieses Jahres wieder eröffnet werden. Doch Corona hat dies verhindert, denn immer wieder müssen Handwerker in Quarantäne. „Das haben wir im Frühjahr nicht gehabt. Direkt auf der Baustelle hat es bislang auch noch keinen Corona-Fall geben, doch innerhalb der Firmen schon. Wenn dann beispielsweise der Fliesenleger ausfällt, geht es nicht weiter, weil die Arbeiten miteinander verzahnt sind. Dann kommt es zu zeitlichen Verzögerungen“, erklärt Oliver Stüwe, der momentan fast täglich auf der Baustelle ist, denn derzeit gelte es viele Detailfragen zu klären.

An sieben bis zehn Gewerken werde aktuell parallel gearbeitet, bis zu 30 Handwerker sind involviert. „Es sollten aber wegen Corona nicht zu viele Handwerker gleichzeitig da sein. Darauf achten wir“, sagt Betriebsleiter Ulrich Kätker. Marco Fuhrmann, Geschäftsführer der Stadtwerke, ergänzt: „Oftmals reicht schon eine tropfende Nase und die Firmen schicken ihre Mitarbeiter nicht mehr raus. Die Firmen gehen mit dem Thema Corona sehr sensibel um.“

Vom neuen Eingang aus führt der Weg in Richtung Umkleide. Der aus dem Jahr 1975 stammende Bereich war längst nicht mehr zeitgemäß und wird auf 600 Quadratmetern vollkommen neu gestaltet. Die schmalen Z-Schränke, in die kaum etwas reinpasste und von denen viele kaputte Schlösser aufwiesen, sind verschwunden. Sie werden durch größere Exemplare ersetzt. Künftig gibt es sieben Sammelumkleiden mit jeweils zwei Einzelkabinen. Für behinderte Menschen steht ein eigener, großzügiger Bereich zur Verfügung. Duschen und Toiletten werden ebenfalls ersetzt. Neu ist auch eine Föhnecke, früher mussten sich die Besuchter im so genannten Stiefelgang frisieren – dort war es meist viel zu eng.

Das Schwimmbecken an sich bleibt unverändert, es wurden nur einige Fugen ausgebessert. Die Wendeltreppe, die aus der Schwimmhalle nach oben führt, wurde gedreht. Im Obergeschoss entsteht ein riesiger Ruhebereich für Saunagäste, der auch für Veranstaltungen geeignet ist. Neu ist ein Event-Raum, in dem beispielsweise Kindergeburtstage gefeiert werden können. „Wir haben die brach liegende Fläche sinnvoll genutzt“, sagt Marco Fuhrmann. Vorbei am hellen Personalraum, der alte hatte nicht einmal ein Fenster, gelangt man über ein Treppenhaus (hier befindet sich auch ein Fahrstuhl) wieder zurück in den Eingangsbereich.

„Die Schwerpunkte waren das Schaffen eines barrierefreien Eingangs, die Sanierung von Umkleide, WC‘s und Duschen sowie die Saunaerweiterung. Dazu wurden Steckdosen auf den neuesten Sicherheitsstandard gebracht, die Klimakanäle gereinigt und der Technikbereich mit Gittern abgegrenzt. Das war ein Auflage bezüglich des Arbeitsschutzes“, sagt Marco Fuhrmann. Dafür, dass es „kein Handbuch bei einer Corona-Pandemie“ gegeben habe, sei man immer noch gut im Zeitplan. Fuhrmann hofft, dass die Neueröffnung im März 2021 erfolgen kann. Es sei denn, die Corona-Schutzbestimmungen erlauben auch dann noch keinen Betrieb eines Hallenbades.

3,2 Millionen Euro werden bis dahin verbaut sein. Eine Kostensteigerung gegenüber den ursprünglichen Plänen, die erstmals vor zehn Jahren von einem Arbeitskreis erstellt und seitdem mehrfach verändert worden sind. Zudem gab es Förderanträge, die negativ beschieden wurden.

Kein Teil der ursprünglichen Maßnahmen war die Erneuerung des undichten Flachdachs über dem Lehrschwimmbecken. Durch die zeitliche Verzögerung habe man diese Chance genutzt, sonst hätte das Bad noch einmal geschlossen werden müssen. Die Ausschreibung für die Dachsanierung steht kurz vor dem Abschluss.