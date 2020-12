Sozial-Shop nimmt Spenden an

Schloß Holte-Stukenbrock (WB) -

Die Flüchtlingshilfe ist wegen des Teil- Lockdowns ebenfalls eingeschränkt handlungsfähig, kann aber am Montag und Dienstag in einer Woche, am 14. und am 15. Dezember, Sachspenden im Sozial-Shop am Lippstädter Weg 63 in Stukenbrock-Senne (am Kindergarten St. Achatius) von 14 bis 17 Uhr entgegen nehmen. Der nächste Abgabetermin ist dann erst wieder am 11. Januar 2021.