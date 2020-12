Die Gruppe rannte davon, die vier 13-Jährigen und ein 17-Jähriger wurden aber von den Beamten an der Falkenstraße/Grüner Weg angetroffen. Sie gaben an, Steine und andere in der Umgebung herumliegende Gegenstände auf die Schienen gelegt zu haben. Zwischenzeitlich konnte ermittelt werden, dass der laute Knall durch einen über die Gegenstände fahrenden Zug entstanden ist. Ersten Erkenntnissen nach entstand dabei kein Schaden. Die Erziehungsberechtigten der 13-Jährigen, zwei Mädchen und zwei Jungen aus Schloß Holte-Stukenbrock, wurden in Kenntnis gesetzt. Ebenso die Eltern des 17-jährigen Bielefelders. Durch die Polizei wurde ein Verfahren aufgrund des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Die Jugendlichen verletzten sich glücklicherweise nicht.