. Der Mann beschädigte eine Lampe in dem Beet eines Einfamilienhauses und war offensichtlich alkoholisiert. Als die Polizeibeamten an dem Einsatzort eintrafen, war der bis dahin unbekannte Mann in den hinteren Garten des Hauses gegangen. Er zeigte sich den Polizeibeamten gegenüber zunächst in schamverletzender Weise, bevor er versuchte wegzurennen. Auf seiner Flucht wurde er durch die Beamten festgehalten. Dagegen wehrte sich der 17-jährige Schloß Holte-Stukenbrocker vehement. Er schlug in Richtung der Polizisten. Letztendlich wurden ihm Handfesseln angelegt. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Gerangel leicht verletzt. Auch der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er nach Hause entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.