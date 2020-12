Kinder per Drive-in zum Nikolaus

Schloß Holte-Stukenbrock WB -

Das hat es so in Schloß Holte-Stukenbrock wahrscheinlich noch nie gegeben: Der Jugendvorstand des SW Sende hat beim wohl ersten Nikolaus Drive-in am Sonntagmittag 85 Kinderherzen höher schlagen lassen.