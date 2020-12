Die Preissteigerung hat einen Grund, sagt Silke Sykora aus dem Fachbereich Wirtschaft und Stadtentwicklung der Stadtverwaltung. In der Offenlegung des Konzepts „Grüne Mitte“ haben die Macher des Umsonst-und-Draußen-Festivals Holter Meeting bemängelt, eine Skateanlage hinter dem Hallenbad schränke das jährlich im August stattfindende Holter Meeting ein oder verhindere es ganz. „Deshalb haben wird uns überlegt, die Flächen mit dem bestehenden Basketballfeld zu tauschen. Das ebene Basketballfeld kann ins Festival einbezogen werden, eine hügelige Skateanlage nicht.“ Der Plan war, das Basketballfeld abzureißen, an seiner Stelle die Skateanlage zu bauen, und das Basketballfeld neu auf der anderen Seite des kleinen Weges zu bauen. Weil Mittel aus der Städtebauförderung fließen könnten, soll darüber vorab entschieden werden. Eine 90-prozentige Förderung hält Silke Sykora für einen „Superschnapper“. Für die Stadt blieben Kosten in Höhe von 46.000 Euro. Gebe es aber nur 50 Prozent Förderung, sieht die Sache schon ganz anders aus.

„Wir haben das Feld gerade neu beleuchtet. Es muss ja keine Wettbewerbsmaße haben. Die Zahlen werden dem Ausschuss platt vor den Kopf gehauen. Da ist kein Fleisch dran, die Kosten und Folgekosten nicht aufgesplittet“, hält Lars Pankoke (CDU) einen Abriss für rausgeschmissenes Geld. Es müsse einen anderen Standort geben.

Thorsten Baumgart plädierte dafür, die Entscheidung zu vertagen. „Das ist nicht entscheidungsreif.“ Reinhard Tölke (Bündnis 90/Die Grünen): „Ich fange an zu zögern.“