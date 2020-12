Fünf Schafe schützen die Tannen

Verführerischer Duft von selbst gebackenen Plätzchen macht sich in der Küche der jungen Familie von Achim und Annika Kipshagen breit. „Die Plätzchen haben wir nach dem alten Rezept von Achims Oma gebacken“, sagt Ehefrau Annika, während sie die drei Monate kleine Tochter Emma in ihrem im Arm wiegt.

Bereits seit 1770 wird der heutige Betrieb von Wolfgang, Eva, Achim, Annika und Emma Kipshagen als Familienbetrieb bewirtschaftet. Weihnachtsbäume bietet die Familie seit 1970 an. „Wir machen Weihnachten zu einem Fest“, heißt es auf der Homepage der Familie Kipshagen. „Für sehr viele Familien ist es noch immer ein Erlebnis, sich den Baum gemeinsam vor Ort auszusuchen und ihn eigenhändig nach Hause zu bringen“, sagt Achim Kipshagen.

Schließlich vermittle der Christbaum das romantische Gefühl von Weihnachten. Doch wie lange es dauert, bis aus einer zarten Tannenpflanze ein stattlicher Baum gewachsen ist und wie zeitintensiv viel Pflege dahinter ist, darüber hat das WESTFALEN-BLATT mit der Familie auf dem Hof Kipshagen in Stukenbrock gesprochen.

„Auch ein Weihnachtsbaum ist ein Baum und braucht rund acht bis zehn Jahre, bis er zum stattlichen Weihnachtsbaum herangewachsen ist“, sagt Achim Kipshagen. Er muss es wissen, ist er doch mit seiner Familie Herr über insgesamt acht Hektar Tannenschonung in Stukenbrock. Um den Bestand der Tannen aufrecht zu erhalten und verschiedene Größen anbieten können, legt die Familie alle zwei Jahre eine neue Kultur an.

Meist verwendet und sehr beliebt seien hier die Nordmanntannen, „die nicht piksen“, oder Blaufichten, „die schöner duften“, in den Größen zwischen 90 Zentimetern und 2,30 Metern. Noch größere Exemplare würden zumeist durch Unternehmen oder Kommunen erworben. Jedoch sei für die Familie Kipshagen eigentlich das ganze Jahr über Weihnachten, weil sie sich regelmäßig mit der Pflege der Tannenbaumkulturen beschäftigen müsse.

„Im Juni, wenn die Bäume frisch austreiben, müssen sie beschnitten und an den Tannenbaumspitzen Bambusstäbe angebracht werden, die für ein gerades Wachstum sorgen. Außerdem ritzen wir die Bäume an bestimmten Stellen vorsichtig an, um zu schnelles Heranwachsen zu mindern, damit sie ihr Volumen besser entfalten können“, erklärt Achim Kipshagen die Aufgaben. Bei Trockenheit sei zusätzlich eine regelmäßige Bewässerung der Pflanzen erforderlich, da besonders die Wurzeln von Jungpflanzen noch nicht aus der Tiefe genügend Wasser ziehen könnten.

Eine große Herausforderung für die Weihnachtsbaumzucht stellen auch die klimatischen Bedingungen wie später Frost, Stürme, Regen, Hagel oder Schnee insbesondere bei den Jungpflanzen für den Zuchterfolg dar. Als großen Vorteil sieht Achim Kipshagen, dass die Weihnachtsbaumkulturen ausschließlich auf eigenen Grundstücksflächen direkt vor den Toren von Schloß Holte-Stukenbrock bewirtschaftet werden. „So können wir die Bäume, gemessen am Bedarf, stets frisch fällen“.

„Neben den Tannenschonungen und unseren Tieren auf dem Hof, kümmern wir uns natürlich das Jahr über auch um unsere fünf Schafe“, sagt Achim Kipshagen. Bewusst setze er auf Shropshireschafe, so heißt die Rasse, die nur sehr ungern an Tannengewächsen frisst. „Aktuell setzen wir die Schafe testweise ergänzend zur Unkrautbekämpfung in den Weihnachtsbaumkulturen ein, um sie dauerhaft unkrautfrei zu halten“. Nur wenn die Bäume frisch austreiben, müssen die Schafe aus der Kultur genommen werde, denn das frische Grün ist für sie dann doch zu schmackhaft.

Leider musste der beliebte Scheunenweihnachtsmarkt coronabedingt abgesagt werden. Der normale Weihnachtsbaumverkauf, bei dem Kunden täglich ihre Weihnachtsbäume erwerben können, sei jedoch pünktlich zum Adventsauftakt unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen gestartet. Sogar früher als üblich, um den Kunden, die ihren Baum schon zum Advent aufstellen möchten, gerecht zu werden.

„Die Zeit, wenn der Tannenbaumverkauf beginnt, ist für uns eine der schönsten. Sie stimmt uns auf ihre Weise auf Weihnachten ein und die Menschen, die zu uns kommen, haben zumeist gute Laune. Wir können uns unsere Vorweihnachtszeit nicht anders vorstellen“, sagt Achim Kipshagen.