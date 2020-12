Mit Ewald Lienen im Separee

154 Seiten, geschrieben von Astrid Plaßhenrich, gestaltet von Marie-Sophie Sbjeznie und fotografisch geprägt durch Patrick Pollmeier. 100 Jahre Heimat ist nicht nur die Vereinschronik des VfB Schloß Holte , es ist mehr. Es ist ein Stück Stadtgeschichte.

Vikar Josef Brill erkannte 1919, wie wichtig es war, nach dem ersten Weltkrieg die traumatisierten Männer von der Straße zu holen, und initiierte die Gründung des VfB Schloß Holte. Die erste Turnhalle, der Bau des Hallenbades, die Suche des VfB nach einem Standort. Zweieinhalb Jahre Arbeit hat Astrid Plaßhenrich in ihr Werk gesteckt, alle Texte hat sie selbst geschrieben.

Bevor es richtig losgeht, leiten fünf doppelseitige Fotos das Buch ein. Den Beginn macht eine alte Schwarz-Weiß-Aufnahme aus der Gaststätte Dresselhaus-Brockmann. Mitten im Saal steht ein Pauschenpferd, auf dem Werner Dresselhaus seine Übung zeigt. Um ihn herum sitzen die Menschen und staunen, auf den Tischen stehen Getränke. Eine faszinierende historische Aufnahme.

Das Lieblingsfoto von Astrid Plaßhenrich erstreckt sich über die Seiten 72 und 73. Die B-Jugend-Fußballer des VfB Schloß Holte feiern 1981 ihren Saisonabschluss in Sanders Hütte. „Aus allen ist etwas geworden, viele sind bis heute stadtbekannt“, schmunzelt die 40-Jährige, die in der Sportredaktion beim Mindener Tageblatt ihr journalistisches Glück gefunden hat, aber immer noch in Sende lebt. Es sind die kleinen Geschichten in der 100-jährigen Historie des VfB, die Astrid Plaßhenrich als besonders erzählenswert erachtet.

Oder den „Skandal“ im Zuge des Abstiegs in die Kreisliga A 2007, nachdem die 1. Mannschaft zuvor 48 Jahre lang ununterbrochen in der Landes- oder Bezirksliga gekickt hatte. Die damaligen VfB-Verantwortlichen witterten Spielmanipulation bei einer anderen Partie, die den Holter Abstieg besiegelt habe. Nach drei Verhandlungsrunden lehnte die Bezirksspruchkammer den Einspruch des VfB Schloß Holte ab, da eine Manipulation nicht nachgewiesen werden konnte.

Als Anker in ihrem Buch bezeichnet Astrid Plaßhenrich die Interviews mit vier prominenten Stadtkindern: Politiker Elmar Brok, Fernsehkommentator Marco Hagemann, Fußballer Sören Brandy sowie Bundesliga-Kultfigur Ewald Lienen. „Ihm habe ich zehn E-Mails geschrieben, die alle unbeantwortet geblieben sind. Am 31. Dezember 2018 habe ich Ewald Lienen dann eine WhatsApp geschrieben – und am 6. Januar 2019 hat er mich plötzlich angerufen“, erzählt Astrid Plaßhenrich. Schon im Februar folgte die Einladung nach Hamburg und dort ging es mit Ewald Lienen ins Separee – so heißen im Stadion des FC St. Pauli am Millerntor die VIP-Lounges. „Fünf Stunden haben wir da gesessen. Er hatte einfach Bock, über Schloß Holte-Stukenbrock zu sprechen, und hat mich anschließend in seinem privaten Auto noch zum Bahnhof gefahren“, verrät Astrid Plaßhenrich.

Elmar Brock reagierte schon zehn Minuten nach der ersten Interview-Anfrage, mit Sören Brandy traf sie sich im VfB-Heim, zum Termin mit Marco Hagemann fuhr sie nach München. Beide kennen sich schon lange. Marco Hagemann arbeitete mit seinen gerade einmal 15 Jahren als freier Mitarbeiter für das WESTFALEN-BLATT in Schloß Holte-Stukenbrock und ging auf das Gymnasium Verl – genau wie Astrid. „Als ich in der 11. Klasse war, habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und Marco gefragt, ob er mich mal mit auf den Sportplatz nimmt“, erinnert sich Astrid an ihre journalistischen Anfänge.

Zu diesem Zeitpunkt besuchte Marco Hagemann die 13. Klasse, schmiss aber drei Monate vor dem Abitur die Schule. „Im Rückblick hätte ich das Abitur durchziehen sollen. Aber hinterher ist man immer schlauer“, sagt Hagemann im Interview mit Astrid Plaßhenrich: „Das einzige, was ich nie aufgegeben habe, war meine freie Mitarbeit beim WESTFALEN-BLATT, dafür habe ich gebrannt.“

Die Idee zur Chronik hatte Thomas Junker, als 2019 anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums ein Festausschuss gebildet wurde. Astrid Plaßhenrich, die Geschichte, Politik sowie Medienwissenschaften studiert und ihre Magisterarbeit über das Sozialwerk geschrieben hat, war sofort dabei. Die Mithilfe von Marie-Sophie Sbjeznie, mit der Astrid einst gemeinsam beim VfB Fußball spielte, sei indes sehr wichtig gewesen: „Es war ein Gemeinschaftsprojekt.“ Die historischen Fotos steuerten Uli Knoke, Hansi Ottenstroer und Werner Dresselhaus bei, eminent wichtig war auch die Zusammenarbeit mit dem Archiv der Stadt Verl. Und welches Projekt steht für Astrid Plaßhenrich als nächstes an? Statt eine Antwort zu geben, lächelt sie nur. Keine Frage, diese Frau hat noch eine Menge vor.

Die 154 Seiten pralle VfB-Geschichte, Auflage 750 Exemplare, sind ab sofort zum Preis von zwölf Euro erhältlich bei: Getränke Otto, Copy & more, Kreissparkasse Wiedenbrück (Filiale an der Kaunitzer Straße), Buchhandlung Strathmann, Lotto Baak und im „Leckerbissen“ am Hellweg.